Итоги дня НХЛ для россиян: 75 очков Кучерова, рекорд Панарина, победа Георгиева

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах принял участие 21 представитель России.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|24 из 25
|96,0
|2:1
|Варламов
|«Колорадо»
|28 из 30
|93,3
|0:3
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голевой передачей. Ковальчук провёл на льду 20 минут 53 секунды (3,22 — в большинстве, показатель полезности «0»), впервые с 8 ноября 2018 года получив больше 20 минут игрового времени. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка и набрал 75 баллов в этом сезоне. Победу «Коламбусу» в овертайме принёс точный бросок Артемия Панарина, который отличился в овертайме во втором матче подряд. У него стало четыре шайбы в овертаймах за сезон — рекорд «Блю Джекетс». Главным героем «Битвы за Нью-Йорк» стал российский вратарь Александр Георгиев, отразивший 24 броска.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|0%
|10.01
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|100%
|15.46
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+2
|+3
|0
|3
|0
|0
|-
|21.08
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|21.29
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|2
|2
|3
|0
|-
|21.16
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|6
|0
|0
|50%
|21.45
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|1
|-
|17.25
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|0%
|09.49
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|2+0
|0
|0
|3
|2
|0
|-
|19.34
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|3
|2
|0
|-
|09.53
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|0
|-
|22.18
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|20.53
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|-3
|2
|4
|0
|0
|29%
|20.41
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|2
|-
|22.49
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-3
|0
|1
|3
|1
|-
|20.21
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|15.15
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|4
|1
|0
|1
|-
|16.57
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|2
|-
|27.54
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|0
|3
|0
|-
|14.50