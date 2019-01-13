Итоги дня НХЛ для россиян: 75 очков Кучерова, рекорд Панарина, победа Георгиева

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах принял участие 21 представитель России.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 24 из 25 96,0 2:1 Варламов «Колорадо» 28 из 30 93,3 0:3

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голевой передачей. Ковальчук провёл на льду 20 минут 53 секунды (3,22 — в большинстве, показатель полезности «0»), впервые с 8 ноября 2018 года получив больше 20 минут игрового времени. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка и набрал 75 баллов в этом сезоне. Победу «Коламбусу» в овертайме принёс точный бросок Артемия Панарина, который отличился в овертайме во втором матче подряд. У него стало четыре шайбы в овертаймах за сезон — рекорд «Блю Джекетс». Главным героем «Битвы за Нью-Йорк» стал российский вратарь Александр Георгиев, отразивший 24 броска.