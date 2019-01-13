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Итоги дня НХЛ для россиян: 75 очков Кучерова, рекорд Панарина, победа Георгиева

Итоги дня НХЛ для россиян: 75 очков Кучерова, рекорд Панарина, победа Георгиева
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах принял участие 21 представитель России.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»24 из 2596,02:1
Варламов«Колорадо»28 из 3093,30:3

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голевой передачей. Ковальчук провёл на льду 20 минут 53 секунды (3,22 — в большинстве, показатель полезности «0»), впервые с 8 ноября 2018 года получив больше 20 минут игрового времени. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка и набрал 75 баллов в этом сезоне. Победу «Коламбусу» в овертайме принёс точный бросок Артемия Панарина, который отличился в овертайме во втором матче подряд. У него стало четыре шайбы в овертаймах за сезон — рекорд «Блю Джекетс». Главным героем «Битвы за Нью-Йорк» стал российский вратарь Александр Георгиев, отразивший 24 броска.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0002010%10.01
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000010100%15.46
Кучеров (н)«Тампа»1+2+30300-21.08
Панарин (н)«Коламбус»1+0+10100-21.29
Овечкин (н)«Вашингтон»0+102230-21.16
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+00060050%21.45
Анисимов (н)«Чикаго»0+002111-17.25
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0000000%09.49
Тарасенко (н)«Сент-Луис»2+000320-19.34
Ничушкин (н)«Даллас»0+000320-09.53
Радулов (н)«Даллас»0+0-10220-22.18
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+100110-20.53
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-3240029%20.41
Орлов (з)«Вашингтон»0+000302-22.49
Зайцев (з)«Торонто»0+0-30131-20.21
Ожиганов (з)«Торонто»0+0+10100-15.15
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+14101-16.57
Проворов (з)«Филадельфия»0+100112-27.54
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10030-14.50
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