Куинн: «Рейнджерс» с треском провалили проверку на характер в Коламбусе

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру команды в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:7).



«Соперник выиграл всю борьбу. Просто невероятно, но каждый раз, когда мы шли в углы, соперник забирал шайбу себе. Фланговые нападающие совсем не помогали на вбрасываниях. Это была проверка характера, и мы с треском провалились. Вот что случается, когда не борешься, не бьёшься за шайбу. Тебя просто размажут.



Нам не хватает упорства в силовой борьбе. Мы уже не раз об этом говорили и продолжим это делать. Хотел бы я провести тренировку и просто забрасывать шайбы в угол и смотреть, кто ей завладеет.



Поражения случаются, но лучше бы игроки хотели с кем-то бороться. Это просто смешно! В трёх матчах мне нравилось старание команды, а сейчас мы выходим и делаем это? Это просто посмешище», — цитирует Куинна NBC Sports.

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