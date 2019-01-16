Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Салавата» в игре с «Авангардом»

Департамент судейства КХЛ разъяснил ситуацию с отменённым голом в матче «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа), информирует официальный сайт лиги.

«На 4-й минуте матча шайба была заброшена в ворота «Авангарда», тренерский штаб команды взял запрос на помеху вратарю со стороны игрока «Салавата Юлаева» Йоонаса Кемппайнена (№23).

После видеопросмотра гол был отменён согласно п.4 ст.186 правил игры в хоккей, в котором сказано: «Если атакующий полевой игрок закрепился в положении в пределах площади ворот, перекрывая вратарю линию обзора, и не вступает с ним в контакт, и в этот момент шайба забрасывается в ворота, то взятие ворот не засчитывается».

Согласно статьи 7 приложения 10 спортивного регламента КХЛ претензии на решения судей на льду по взятию или отмене взятия ворот, принятые после просмотра спорного момента по запросу тренера и/или в связи с консультациями главного судьи матча, не принимаются и не рассматриваются», — говорится в официальном заявлении.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что, по мнению известного в прошлом хоккейного арбитра Леонида Вайсфельда, Кемппайнена втолкнули во вратарскую игроки «Авангарда».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.