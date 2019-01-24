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СКА взял верх над «Барысом» в серии буллитов

СКА взял верх над «Барысом» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА переиграл астанинский «Барыс», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте: точным броском отметился защитник команды хозяев Антон Белов. «Барыс» сумел восстановить равновесие на табло во втором периоде благодаря голу Джесси Блэкера. На 49-й минуте подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд — шайбу забросил Брэндон Боченски. На 56-й минуте Владислав Гавриков снова сравнял счёт. Остаток основного времени и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов СКА одержал победу благодаря броску Николая Прохоркина.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3:2
1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0
Барыс
Астана
1:0 – Белов (Гусев, Прохоркин) – 15:07 (5x5), 1:1 – Блэкер (Михайлис, Сагадеев) – 25:30 (5x5), 1:2 – Боченски (Блэкер) – 48:40 (4x4), 2:2 – Гавриков (Гусев, Рундблад) – 55:29 (5x5), 3:2 – Прохоркин – 65:00 ( ПБ)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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