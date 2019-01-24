СКА взял верх над «Барысом» в серии буллитов

В Санкт-Петербурге местный СКА переиграл астанинский «Барыс», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 Б.



Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте: точным броском отметился защитник команды хозяев Антон Белов. «Барыс» сумел восстановить равновесие на табло во втором периоде благодаря голу Джесси Блэкера. На 49-й минуте подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд — шайбу забросил Брэндон Боченски. На 56-й минуте Владислав Гавриков снова сравнял счёт. Остаток основного времени и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов СКА одержал победу благодаря броску Николая Прохоркина.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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