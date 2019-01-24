Скабелка: могу расстроиться из-за проигрыша, но в плей-офф буллитов нет

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (2:3 Б).



«Хороший матч. Первый период преимущество было у СКА, во втором нам удалось перехватить инициативу. Третий период был равным, с равными шансами. Наверное, могу расстроиться из-за проигрыша, но в плей-офф буллитов нет. Игрой и самоотдачей доволен», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА взял верх над «Барысом» в серии буллитов

Счёт был открыт на 16-й минуте — точным броском отметился защитник команды хозяев Антон Белов. «Барыс» сумел восстановить равновесие на табло во втором периоде благодаря голу Джесси Блэкера. На 49-й минуте подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд — шайбу забросил Брэндон Боченски. На 56-й минуте Владислав Гавриков снова сравнял счёт. Остаток основного времени и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов СКА одержал победу благодаря броску Николая Прохоркина.