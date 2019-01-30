Итоги дня НХЛ для россиян: ассистентский дубль Панарина, рекорд Наместникова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие пять представителей России.
Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 12 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился двумя голевыми передачами. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 34. Матч с пятью или более пропущенными шайбами стал для него пятым в нынешнем сезоне. Поражение стало для Бобровского третьим в последних четырёх матчах. Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников провёл на льду 24 минуты 14 секунд, что стало лучшим показателем среди форвардов «синерубашечников». Владислав установил личный рекорд по игровому времени за карьеру в НХЛ, впервые проведя на льду больше 24 минут.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|29 из 34
|85,3
|4:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+2
|0
|2
|3
|0
|0
|-
|22.12
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|3
|4
|1
|-
|24.14
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|1
|-
|26.02
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|2
|-
|15.48