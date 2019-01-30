Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Итоги дня НХЛ для россиян: ассистентский дубль Панарина, рекорд Наместникова

Итоги дня НХЛ для россиян: ассистентский дубль Панарина, рекорд Наместникова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие пять представителей России.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 12 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился двумя голевыми передачами. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 34. Матч с пятью или более пропущенными шайбами стал для него пятым в нынешнем сезоне. Поражение стало для Бобровского третьим в последних четырёх матчах. Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников провёл на льду 24 минуты 14 секунд, что стало лучшим показателем среди форвардов «синерубашечников». Владислав установил личный рекорд по игровому времени за карьеру в НХЛ, впервые проведя на льду больше 24 минут.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»29 из 3485,34:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)«Коламбус»0+202300-22.12
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000341-24.14
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+10011-26.02
Куликов (з)«Виннипег»0+000042-15.48
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент