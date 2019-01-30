Итоги дня НХЛ для россиян: ассистентский дубль Панарина, рекорд Наместникова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие пять представителей России.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 12 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился двумя голевыми передачами. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 34. Матч с пятью или более пропущенными шайбами стал для него пятым в нынешнем сезоне. Поражение стало для Бобровского третьим в последних четырёх матчах. Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников провёл на льду 24 минуты 14 секунд, что стало лучшим показателем среди форвардов «синерубашечников». Владислав установил личный рекорд по игровому времени за карьеру в НХЛ, впервые проведя на льду больше 24 минут.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 29 из 34 85,3 4:5