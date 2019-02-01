Панарин установил личный рекорд по игровому времени в регулярных чемпионатах НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» уступил на выезде «Виннипег Джетс» — 3:4.

Российский нападающий «мундиров» Артемий Панарин провёл на льду 25 минут 52 секунды, что стало личным рекордом для регулярных чемпионатов. Лучший результат за карьеру Панарин установил в плей-офф-2018 в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (31 минута 39 секунд).

Форвард «Коламбуса» набрал 2 (1+1) очка. Гол стал для российского нападающего 20-м в сезоне. Этой отметки он достигал в каждом из четырёх сезонов в НХЛ. Артемий стал седьмым российским игроком в истории НХЛ с таким достижением – после Сергея Фёдорова, Павла Буре, Алексея Жамнова, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Евгения Малкина.