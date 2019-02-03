Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу гостей.

Зачёт бомбардиров Национальной хоккейной лиги

Результативной передачей в этом матче отметился российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Это позволило 25-летнему форварду первым в сезоне достичь отметки в 80 набранных очков – теперь на его счету 80 (22+58) баллов после 52 матчей.

Видео также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров от ближайших преследователей – форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна (76 очков), капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (75 очков) и нападающего «Калгари Флэймз» Джонни Годро.