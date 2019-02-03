Ковальчук: очень грустно, «Лос-Анджелес» был в шести минутах от победы

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал поражение (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Очень грустно. Мы были в шести минутах от победы. Но мы должны были ответственнее сыграть в следующей смене после гола», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

На 54-й минуте Ковальчук вывел «королей» вперёд. Но «островитяне» усилиями Мэттью Барзала сравняли счёт в следующей смене, а затем забросили ещё две шайбы.

Илья провёл на льду 13 минут 51 секунду (3,00 — в большинстве, показатель полезности «0») и отметился восемью бросками. Заброшенная шайба стала для российского форварда 10-й в нынешнем сезоне. В этом сезоне на счету Ковальчука 23 (10+13) очка в 40 матчах «регулярки» при показателе полезности "-18".