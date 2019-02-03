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Флёри — о провале «Вегаса»: через это проходят все в НХЛ, кроме «Тампы»

Флёри — о провале «Вегаса»: через это проходят все в НХЛ, кроме «Тампы»
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Голден Найтс» четвёртым кряду. Подобное произошло с «Вегасом» впервые в клубной истории.

«Через это проходят все в НХЛ, ну разве что кроме „Тампы“. У всех случаются взлёты и падения, но важно, чтобы такие серии не затягивались. Надо поскорее отсюда выбраться. Это неприятно, потому что мы к такому не привыкли», — прокомментировал поражение голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флёри.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Барков, Майк Хоффман и Фрэнк Ватрано. Единственный гол в составе «Вегаса» забил Макс Пасиоретти.

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