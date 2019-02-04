Итоги дня в НХЛ для россиян: Овечкин не смог обойти Фёдорова, «-2» Свечникова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, состоявший их трёх матчей. В играх приняли участие четыре представителя России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс три броска и провёл три силовых приёма в матче с «Бостон Брюинз» (0:1). Нападающий Евгений Кузнецов заработал двухминутное удаление и выиграл 31% выбрасываний, а защитник Дмитрий Орлов закончил встречу с показателем полезности «-1». Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в игре с «Калгари Флэймз» (3:4) отметился удалением и показателем полезности «-2».

Овечкин в игре с «Бостоном» мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко. Сейчас в активе форварда 1179 (644+535) баллов, столько же у Сергея Фёдорова.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 3 3 0 - 24.17 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 2 1 0 0 31% 19.40 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 1 2 2 - 22.25 Свечников (н) «Каролина» 0+0 -2 2 2 1 0 - 14.59