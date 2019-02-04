Итоги дня в НХЛ для россиян: Овечкин не смог обойти Фёдорова, «-2» Свечникова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, состоявший их трёх матчей. В играх приняли участие четыре представителя России.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс три броска и провёл три силовых приёма в матче с «Бостон Брюинз» (0:1). Нападающий Евгений Кузнецов заработал двухминутное удаление и выиграл 31% выбрасываний, а защитник Дмитрий Орлов закончил встречу с показателем полезности «-1». Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в игре с «Калгари Флэймз» (3:4) отметился удалением и показателем полезности «-2».
Овечкин в игре с «Бостоном» мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко. Сейчас в активе форварда 1179 (644+535) баллов, столько же у Сергея Фёдорова.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|3
|3
|0
|-
|24.17
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|0
|31%
|19.40
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|2
|-
|22.25
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-2
|2
|2
|1
|0
|-
|14.59