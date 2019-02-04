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Итоги дня в НХЛ для россиян: Овечкин не смог обойти Фёдорова, «-2» Свечникова

Итоги дня в НХЛ для россиян: Овечкин не смог обойти Фёдорова, «-2» Свечникова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, состоявший их трёх матчей. В играх приняли участие четыре представителя России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс три броска и провёл три силовых приёма в матче с «Бостон Брюинз» (0:1). Нападающий Евгений Кузнецов заработал двухминутное удаление и выиграл 31% выбрасываний, а защитник Дмитрий Орлов закончил встречу с показателем полезности «-1». Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в игре с «Калгари Флэймз» (3:4) отметился удалением и показателем полезности «-2».

Овечкин в игре с «Бостоном» мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко. Сейчас в активе форварда 1179 (644+535) баллов, столько же у Сергея Фёдорова.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000330-24.17
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00210031%19.40
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10122-22.25
Свечников (н)«Каролина»0+0-22210-14.59
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