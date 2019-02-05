«Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс» благодаря двум передачам Ковальчука

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в овертайме уступил«Лос-Анджелес Кингз» — 3:4.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Крис Крайдер, Адам Маккуэйд и Мика Зибанеджад. На счету шведа 8 очков (4+4) в трёх последних встречах. У «королей» дубль оформил Адриан Кемпе, по голу на счету Анже Копитара и Тайлера Тоффоли.

Российский нападающий гостей Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 15.20 на льду (2.32 – в большинстве).

У Павла Бучневича «-1», бросок, 3 силовых приёма за 16.51 на льду (2.06 – в большинстве). У Владислава Наместникова бросок, 2 хита и блок-шот за 14.43 (1.29 – в меньшинстве).