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«Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс» благодаря двум передачам Ковальчука

«Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс» благодаря двум передачам Ковальчука
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в овертайме уступил«Лос-Анджелес Кингз» — 3:4.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Крис Крайдер, Адам Маккуэйд и Мика Зибанеджад. На счету шведа 8 очков (4+4) в трёх последних встречах. У «королей» дубль оформил Адриан Кемпе, по голу на счету Анже Копитара и Тайлера Тоффоли.

Российский нападающий гостей Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 15.20 на льду (2.32 – в большинстве).

У Павла Бучневича «-1», бросок, 3 силовых приёма за 16.51 на льду (2.06 – в большинстве). У Владислава Наместникова бросок, 2 хита и блок-шот за 14.43 (1.29 – в меньшинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3:4
1:1, 1:0, 1:2, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Крайдер (Деанджело, Зибанеджад) – 08:32 (5x5), 1:1 – Кемпе (Ковальчук, Хагелин) – 17:23 (5x5), 2:1 – Зибанеджад (Цуккарелло, Стаал) – 20:32 (5x5), 2:2 – Копитар (Ковальчук) – 45:04 (5x5), 3:2 – Маккуэйд – 49:15 (5x5), 3:3 – Кемпе (Тоффоли, Амадио) – 59:00 (6x5), 3:4 – Тоффоли (Кемпе) – 60:25 (3x3)
Ковальчук сделал ложный замах и помог красиво забить Кемпе
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