Ковальчук: США — свободная страна, болельщики могут делать то, что хотят

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», который состоится в ночь со 5 на 6 февраля. Это будет первая игра с «дьяволами» для российского форварда, с которыми он в 2010 году заключил 15-летний контракт, однако через три сезона принял решение завершить карьеру в НХЛ и перешёл в СКА.

«Всегда приятно вернуться и сыграть против своей бывшей команды. Уверен, что будет много криков: «Бу-у-у» в мой адрес. Это свободная страна и болельщики могут делать всё, что захотят. Я ведь всего лишь хоккеист, так что выйду на лёд стадиона в Нью-Арке и постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь моей команде победить. Это будет большая игра, я взволнован», — приводит слова Ильи корреспондент официального сайта НХЛ Майк Моррил.