Кемпе: Ковальчук — суперзвезда НХЛ, забивавший на протяжении многих лет

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе поделился мнением об игре в одном звене с российским форвардом Ильёй Ковальчуком.



«Ковальчук — это суперзвезда лиги, который забивал на протяжении многих лет. Когда у тебя на фланге такой игрок, как Ковальчук, твоя задача доставлять ему шайбу как можно чаще и как можно более удобно для него, особенно в зоне соперника. С ним на льду у тебя всегда появляются шансы, он умеет открываться. Мы действовали в одной тройке в нескольких последних матчах и будем продолжать улучшать взаимодействие», — приводит слова Кемпе официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



35-летний Ковальчук в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 42 матчах, отметившись 25 (10+15) очками.



«Ковальчук, убирайся в Россию». Фанаты «Нью-Джерси» готовятся к встрече с Ильёй Но перед этим он «отгрузил» две передачи в матче с «Рейнджерс».