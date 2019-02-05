Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Кемпе: Ковальчук — суперзвезда НХЛ, забивавший на протяжении многих лет

Кемпе: Ковальчук — суперзвезда НХЛ, забивавший на протяжении многих лет
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе поделился мнением об игре в одном звене с российским форвардом Ильёй Ковальчуком.

«Ковальчук — это суперзвезда лиги, который забивал на протяжении многих лет. Когда у тебя на фланге такой игрок, как Ковальчук, твоя задача доставлять ему шайбу как можно чаще и как можно более удобно для него, особенно в зоне соперника. С ним на льду у тебя всегда появляются шансы, он умеет открываться. Мы действовали в одной тройке в нескольких последних матчах и будем продолжать улучшать взаимодействие», — приводит слова Кемпе официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

35-летний Ковальчук в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 42 матчах, отметившись 25 (10+15) очками.

«Ковальчук, убирайся в Россию». Фанаты «Нью-Джерси» готовятся к встрече с Ильёй
Но перед этим он «отгрузил» две передачи в матче с «Рейнджерс».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент