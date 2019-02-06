«Филадельфия» выставила Йори Лехтерю на драфт отказов

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтеря помещён на драфт отказов, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».



В нынешнем сезоне 31-летний финн провёл 27 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету одна заброшенная шайба и две голевые передачи при показателе полезности «-7» и 33 минутах штрафного времени. Нынешний сезон — второй для Лехтери в клубе из штата Пенсильвания. Ранее он на протяжении трёх лет выступал за «Сент-Луис Блюз».



До переезда в Северную Америку финский хоккеист играл за «Сибирь» и «Локомотив». Всего в КХЛ Лехтеря провёл 209 матчей и набрал 164 (55+109) очка.

«Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции. Победная серия «лётчиков» насчитывает восемь матчей.