Кемпе: для меня многое значит игра с Ковальчуком, он отличный человек

Нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе поделился мнением об игре в одном звене с опытным российским форвардом Ильёй Ковальчуком.



«С тех пор как Ковальчук пришёл в команду и особенно когда мы стали играть в одном звене, я стал узнавать его все больше и больше. Отличный человек и одноклубник. Все в команде рады иметь рядом такого игрока, как он.



Я многому учусь у него. Смотрел на Илью снизу вверх, когда только делал первые шаги в хоккее, а его имя гремело в НХЛ. Лично для меня выходить на лёд с человеком, который столько всего добился, очень много значит», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Это просто Kovalsuck». Ковальчук забил тем, кто его ненавидит Это должно было случиться.

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