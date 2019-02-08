Гавриков: СКА не будет выбирать соперника по плей-офф, это дело неблагодарное

Защитник СКА Владислав Гавриков отметил специфику тренировки на открытом воздухе и обозначил задачи на оставшиеся матчи регулярного чемпионата КХЛ.



«Необычная для нас тренировка на открытом воздухе, но это и хорошо. Можно продышаться с таким объёмом катания. Поделали упражнения, побегали, поиграли. Хорошее настроение после тренировки.



Почему неудачно сыграли в Балашихе? Если что, видео посмотрим, разберём. В этой паузе главное — перезагрузиться, залечить все болячки и готовиться к оставшимся играм и плей-офф.



Самое важное — играть каждый матч и держать в голове то, что до плей-офф осталось не так много времени, готовить себя к этим играм. Но нужно выходить на каждый матч с запредельным настроем.



Я не выбираю соперника по плей-офф. И никто у нас не будет это делать. Это дело неблагодарное. Нужно настраиваться, и как будет — так будет. Мы играем в хоккей, загадывать ничего нельзя», — приводит слова Гаврикова официальный сайт СКА.

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