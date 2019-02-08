Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Гавриков: СКА не будет выбирать соперника по плей-офф, это дело неблагодарное

Гавриков: СКА не будет выбирать соперника по плей-офф, это дело неблагодарное
Хоккей / КХЛ

Защитник СКА Владислав Гавриков отметил специфику тренировки на открытом воздухе и обозначил задачи на оставшиеся матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Необычная для нас тренировка на открытом воздухе, но это и хорошо. Можно продышаться с таким объёмом катания. Поделали упражнения, побегали, поиграли. Хорошее настроение после тренировки.

Почему неудачно сыграли в Балашихе? Если что, видео посмотрим, разберём. В этой паузе главное — перезагрузиться, залечить все болячки и готовиться к оставшимся играм и плей-офф.

Самое важное — играть каждый матч и держать в голове то, что до плей-офф осталось не так много времени, готовить себя к этим играм. Но нужно выходить на каждый матч с запредельным настроем.

Я не выбираю соперника по плей-офф. И никто у нас не будет это делать. Это дело неблагодарное. Нужно настраиваться, и как будет — так будет. Мы играем в хоккей, загадывать ничего нельзя», — приводит слова Гаврикова официальный сайт СКА.

Кудашов: СКА провёл тренировку на улице, выбрали экстремальные условия
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент