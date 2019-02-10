Кросби: у меня много отличных воспоминаний, но я хочу играть ещё долго

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» четвёртым кряду.

Игра стала 916-й для капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. 31-летний канадский нападающий установил клубный рекорд по количеству матчей.

«Я счастлив в Питтсбурге, но время летит очень быстро. У меня много отличных воспоминаний, но я хочу играть ещё долго», — прокомментировал достижение Кросби.

Кросби был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ в 2005 году под первым номером. С мая 2007 года Сидни является капитаном команды. В составе «Питтсбурга» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016—2017), а также четырежды выигрывал Приз принца Уэльского (2008—2009, 2016—2017).