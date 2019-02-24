Меньшиков: если игроки «Йокерита» будут бить наших ребят — появятся личные счёты

Защитник московского «Динамо» Виталий Меньшиков поделился мнением о предстоящей серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом».



Календарь игр плей-офф Кубка Гагарина-2018/19



«Мы уже в предвкушении этих игр. Плей-офф — самое интересное, что есть в сезоне. Несмотря на неудачный старт, мы смогли сплотиться и в раздевалке и на льду. Каждый знает, что от него требуется, каждый выкладывается на 100 процентов. Мы готовы к серии. Ключевым фактором в противостоянии станет игра в неравных составах.



«Йокерит» — сильный соперник. Вы сами видели, что ребята там габаритные и техничные. Ждем от них агрессивной игры. Будем биться и не уступим ни в чём. Если будут бить наших ребят — будем отвечать. Но нельзя забывать, что для победы нужно забрасывать шайбы. Необходимо реализовывать моменты и биться друг за друга. Если игроки «Йокерита» будут бить наших ребят — появятся личные счёты», — приводит слова Меньшикова официальный сайт «Динамо».

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