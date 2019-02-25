Кожевников: «Адмирал» должен выписать персональную благодарность Светлову

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил выступление в нынешнем сезоне дальневосточных клубов — «Амура» и «Адмирала».



«После прошлого сезона, лучшего в истории клуба, «Амур», учитывая финансовые реалии в КХЛ, был обречён потерять своих лидеров и сделать шаг назад. Но серия из семи домашних побед на финише говорит о том, что в следующем сезоне «тигров» ждёт новый подъём, костяк новой команды сформирован, работа с молодёжью идёт.



А вот «Адмирал» меня, честно говоря, удивил. Владивосток должен если не памятник поставить, то выписать персональную благодарность Сергею Светлову. Его команда, собранная в основном из безработных, всю первую половину чемпионата летала на рейсовых самолётах, с долгами, без нормальной медицины и тренировочного процесса, но так и не развалилась. Этот сезон идёт Светлову за три!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Оставшиеся без плей-офф на Востоке. Что им делать и как жить дальше? Кто-то ждёт решение совета директоров КХЛ, а кто-то уже планирует светлое будущее.