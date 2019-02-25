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Экс-защитник «Сочи» Фантенберг обменян в «Калгари» из «Лос-Анджелеса»

Экс-защитник «Сочи» Фантенберг обменян в «Калгари» из «Лос-Анджелеса»
Хоккей / КХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» и «Лос-Анджелес Кингз» совершили обмен, информирует официальный сайт «огоньков». Состав «Флэймз» пополнил шведский защитник Оскар Фантенберг. Взамен «короли» получили право на выбор в четвёртом раунде драфта – 2020. Напомним, Фантенберг известен по выступлениям в КХЛ в составе ХК «Сочи».

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