Экс-защитник «Сочи» Фантенберг обменян в «Калгари» из «Лос-Анджелеса»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» и «Лос-Анджелес Кингз» совершили обмен, информирует официальный сайт «огоньков». Состав «Флэймз» пополнил шведский защитник Оскар Фантенберг. Взамен «короли» получили право на выбор в четвёртом раунде драфта – 2020. Напомним, Фантенберг известен по выступлениям в КХЛ в составе ХК «Сочи».



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