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Емелин — о грубой игре с «Ак Барсом»: по жёсткости следующий матч будет не хуже

Емелин — о грубой игре с «Ак Барсом»: по жёсткости следующий матч будет не хуже
Хоккей / КХЛ

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Алексей Емелин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с казанским «Ак Барсом» (6:0). Емелин также прокомментировал эпизод в третьем периоде, когда он не мог подняться со льда.

«Ничего нового, просто старались играть надёжнее и проще в средней зоне, у нас хорошо сыграл вратарь. Эпизод, когда я ударился об борт? Всё нормально, ничего страшного не случилось. Грубая игра получилась потому, что это плей-офф. Тут каждая игра, как война. Все выходят, бьются, не хотят проигрывать. Думаю, что по жёсткости следующий матч будет как минимум не хуже, чем этот», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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