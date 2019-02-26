М. Григоренко: «Витязь» — хороший коллектив, который по праву попал в плей-офф

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф с подмосковным «Витязем».

«Мы ждали этого весь сезон. Осталось совсем немного времени до старта первого раунда, нужно хорошо подготовиться, быть командой и поступательно решать свои задачи. Вперед не заглядываем, настраиваемся на каждый матч.

Что могу сказать о «Витязе»? Хороший коллектив, который по праву попал в плей-офф. Весь сезон «Витязь» показывал качественный хоккей. В команде много опытных ветеранов, которые могут и забить, и отдать передачу. Поэтому предстоит хорошая серия.

В плей-офф каждая команда играет как в последний раз. Все настраиваются только на победу. В принципе у нас весь сезон были тяжёлые игры не только с «Витязем», но и с остальными клубами.

Очень важно, чтобы было как можно меньше удалений. Игра в неравных составах — очень серьёзный компонент, поэтому мы должны играть очень собранно и избегать ошибок. Физически мы готовы очень хорошо. У нас было достаточно времени подготовиться.

Какую тактику ожидать от ЦСКА в плей-офф? В принципе у нас была одна тактика весь сезон: хорошо обороняться и как можно раньше забирать шайбу у соперника. Это позволяет нам играть в атакующий хоккей. Главное, что нужно сделать, — не пускать соперника к своим воротам и максимально долго держать шайбу у себя», — приводят слова Григоренко «Известия».

Первый матч серии ЦСКА — «Витязь» состоится сегодня, 26 февраля, на «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.