«Авангард» — «Ак Барс»: Шарыченков займёт место в воротах казанцев

Стали известны составы «Авангарда» и «Ак Барса» на второй матч первого раунда плей-офф. Игра состоится сегодня, 27 февраля, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В состав казанского клуба вернулся форвард Данис Зарипов, место в воротах займёт Александр Шарыченков.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;

Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.

«Ак Барс»:

Шарыченков (Подъяпольский);

Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Азеведу;

Лямкин — Абросимов, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Постма — Педан, Глухов — Потапов — Ткачёв;

Галиев — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.

В первой игре серии омская команда одержала убедительную победу со счётом 6:0.