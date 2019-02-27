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«Авангард» — «Ак Барс»: Шарыченков займёт место в воротах казанцев

«Авангард» — «Ак Барс»: Шарыченков займёт место в воротах казанцев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Авангарда» и «Ак Барса» на второй матч первого раунда плей-офф. Игра состоится сегодня, 27 февраля, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав казанского клуба вернулся форвард Данис Зарипов, место в воротах займёт Александр Шарыченков.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.

«Ак Барс»:
Шарыченков (Подъяпольский);
Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Азеведу;
Лямкин — Абросимов, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Постма — Педан, Глухов — Потапов — Ткачёв;
Галиев — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.

В первой игре серии омская команда одержала убедительную победу со счётом 6:0.

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