«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и одержал вторую победу в серии

«Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 3:0 во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции, который состоялся в Ярославле.



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«Локомотив» открыл счёт на 3-й минуте, после того как точный бросок удался Георгию Иванову. В начале второго периода преимущество «железнодорожников» укрепил Рушан Рафиков, а спустя несколько минут Даниил Апальков отметился результативным броском в большинстве. Гостям удалось отыграть один гол, но арбитры отменили взятие ворот после просмотра видеоповтора.



«Локомотив» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0, в первом матче подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли соперника — 4:3 ОТ. Третья игра пройдёт в Сочи 1 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.