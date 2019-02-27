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«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и одержал вторую победу в серии

«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и одержал вторую победу в серии
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 3:0 во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции, который состоялся в Ярославле.

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«Локомотив» открыл счёт на 3-й минуте, после того как точный бросок удался Георгию Иванову. В начале второго периода преимущество «железнодорожников» укрепил Рушан Рафиков, а спустя несколько минут Даниил Апальков отметился результативным броском в большинстве. Гостям удалось отыграть один гол, но арбитры отменили взятие ворот после просмотра видеоповтора.

«Локомотив» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0, в первом матче подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли соперника — 4:3 ОТ. Третья игра пройдёт в Сочи 1 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
27 февраля 2019, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 0
1:0, 2:0, 0:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Иванов (Кронвалль) – 02:24 (5x5), 2:0 – Рафиков (Накладал) – 20:34 (5x5), 3:0 – Апальков (Коновалов, Рафиков) – 22:57 (5x4)
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