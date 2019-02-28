Михайлис: «Барысу» нужно улучшить игру в средней зоне и обороне

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис подвёл итоги выигранного матча плей-офф с нижегородским «Торпедо» (4:1). Астана ведёт в серии со счётом 1-0.

«Первые минуты были волнительными для команды, а затем мы вошли в тот же ритм, что и в регулярном сезоне. В стартовой игре в плей-офф всегда тревожно — с этим связываю причины отсутствия голов у нашей команды в первом периоде. Просто кратно возросла цена ошибки. Где-то мы остерегались, не бежали втроём в атаку, чтобы нас не поймали на контратаке, старались построже сыграть в обороне. Главное было не пропустить.

Ко второму матчу нужно улучшить игру в средней зоне и обороне, надо исключить ошибки при атаках соперника. Также будет важна реализация большинства — это всегда ключевой элемент плей-офф, все команды научились играть строго, моментов в игре «пять на пять» почти нет», — приводят слова хоккеиста «Известия».