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Дубль Дебринкэта и шайба Анисимова помогли «Чикаго» победить «Анахайм»

Дубль Дебринкэта и шайба Анисимова помогли «Чикаго» победить «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Джереми Коллитона.

Главным героем матча стал американский нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт, оформивший дубль.Вторую шайбу команды Коллитона забросил Артём Анисимов. Российский форвард отличился в меньшинстве, воспользовавшись передачей вратаря «ястребов» Кори Кроуфорда. Победу «Чикаго» принёс Патрик Кейн, забросивший решающую шайбу за 17 секунд до конца третьего периода. В составе «Дакс» отличились Девин Шор, Картер Рауни и Трой Терри.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 4
0:0, 2:2, 1:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Дебринкэт (Густафссон, Строум) – 20:49 (5x4), 1:1 – Шор (Мэнсон, Линдхольм) – 24:22 (4x5), 1:2 – Анисимов (Кит, Кроуфорд) – 36:42 (4x5), 2:2 – Рауни (Кеслер) – 38:37 (5x5), 3:2 – Терри (Грант) – 45:35 (5x5), 3:3 – Дебринкэт (Тэйвз, Густафссон) – 55:06 (5x5), 3:4 – Кейн (Саад, Тэйвз) – 59:43 (5x5)

«Анахайм» потерпел четвёртое поражение подряд, «Блэкхоукс» сумели избежать третьего поражения кряду.

«Анахайм» — «Чикаго»: Анисимов забил в меньшинстве с передачи Кроуфорда
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