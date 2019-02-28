Дубль Дебринкэта и шайба Анисимова помогли «Чикаго» победить «Анахайм»

«Чикаго Блэкхоукс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Джереми Коллитона.

Главным героем матча стал американский нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт, оформивший дубль.Вторую шайбу команды Коллитона забросил Артём Анисимов. Российский форвард отличился в меньшинстве, воспользовавшись передачей вратаря «ястребов» Кори Кроуфорда. Победу «Чикаго» принёс Патрик Кейн, забросивший решающую шайбу за 17 секунд до конца третьего периода. В составе «Дакс» отличились Девин Шор, Картер Рауни и Трой Терри.

«Анахайм» потерпел четвёртое поражение подряд, «Блэкхоукс» сумели избежать третьего поражения кряду.