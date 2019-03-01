Известна причина пропуска Ковальчуком матча с «Далласом»

«Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Джима Монтгомери.

В игре не принимал участия нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук. По сообщению пресс-службы «Кингз», российский форвард пропустил встречу из-за травмы верхней части тела. На восстановление ему может понадобиться несколько дней.

В предыдущей игре «Лос-Анджелеса» с «Каролиной Харрикейнз» (1:6) Илья провёл на льду меньше 10 минут. В 53 матчах сезона Ковальчук набрал 28 (13+15) очков при показателе полезности «-21».

«Короли» в матче с «Далласом» потерпели 10-е поражение подряд, несмотря на игру знаменитого голкипера Джонатана Куика. Американский вратарь в игре с «Далласом» совершил невероятный сейв клюшкой после броска Джейсона Дикинсона. Канадец в упор расстреливал пустую часть ворот «Кингз», однако Куику удалось отразить бросок.