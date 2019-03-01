Журналисты The Athletic за последние шесть недель провели анонимный опрос среди 198 игроков Национальной хоккейной лиги (100 из Восточной конференции, 98 из Западной конференции). Один из вопросов звучал следующим образом: «Должны ли игроки НХЛ играть на Олимпиаде?».

99% игроков НХЛ проголосовали за участие в Олимпиаде. Только один респондент ответил «Нет», так как не любит прерывать сезон: «Вы не можете взять три недели отпуска».

«Если вы хотите прогрессировать, то это лучший способ», — отметил один из игроков.

«Игра в НХЛ — это уже огромное достижение, но участие в Олимпийских играх совершенно другое», — продолжил тему ещё один игрок.

«Каждый хочет играть на Олимпиаде, ведь это мечта с детства», — добавил другой.