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99% игроков НХЛ проголосовали за участие в Олимпиаде

99% игроков НХЛ проголосовали за участие в Олимпиаде
Хоккей / НХЛ

Журналисты The Athletic за последние шесть недель провели анонимный опрос среди 198 игроков Национальной хоккейной лиги (100 из Восточной конференции, 98 из Западной конференции). Один из вопросов звучал следующим образом: «Должны ли игроки НХЛ играть на Олимпиаде?».

99% игроков НХЛ проголосовали за участие в Олимпиаде. Только один респондент ответил «Нет», так как не любит прерывать сезон: «Вы не можете взять три недели отпуска».

«Если вы хотите прогрессировать, то это лучший способ», — отметил один из игроков.

«Игра в НХЛ — это уже огромное достижение, но участие в Олимпийских играх совершенно другое», — продолжил тему ещё один игрок.

«Каждый хочет играть на Олимпиаде, ведь это мечта с детства», — добавил другой.

Отношение игроков НХЛ к участию в Олимпиаде
Отношение игроков НХЛ к участию в Олимпиаде
Фото: The Athletic
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