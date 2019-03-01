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Сергачёв: соперники считают, что в «Тампе» я — худший по игре в обороне

Сергачёв: соперники считают, что в «Тампе» я — худший по игре в обороне
Хоккей / НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, как изменилась его роль в команде.

«Играю немножко больше, но в третьей паре справа вместо второй и слева. В связи с этим немного меньше играю в атаку. Вернее, я считаю, что намного меньше стал играть в атаке. Приходится больше обороняться, особенно на выездах, когда у соперника есть преимущество последней смены.

На меня стараются выводить лучших игроков, потому что они считают, что я хуже всех играю в обороне. Приходится обороняться и вообще работать в этом направлении. Стараюсь расти. В этом году от меня больше требуют. В прошлом году был дебют, был кредит доверия. В этом году кредит немножко урезали. Теперь я просто играю в обороне», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.

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