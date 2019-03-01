«Авангард» переиграл «Ак Барс» в Казани и повёл в серии со счётом 3-0

«Ак Барс» встречался с «Авангардом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Боба Хартли.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



Действующий победитель Кубка Гагарина открыл счёт на 16-й минуте стараниями Роба Клинкхаммера. Омская команда довольно быстро восстановила паритет благодаря результативному броску Дениса Зернова в большинстве. Гости вышли вперёд — в концовке второго игрового отрезка Зернов оформил дубль. «Ястребы» укрепили преимущество в начале третьей двадцатиминутки усилиями Кирилла Семёнова, отличившегося в меньшинстве, а чуть позже ворота хозяев поразил Семён Кошелев.



«Авангард» повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртая игра серии состоится в Казани 3 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.