Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» переиграл «Ак Барс» в Казани и повёл в серии со счётом 3-0

«Авангард» переиграл «Ак Барс» в Казани и повёл в серии со счётом 3-0
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» встречался с «Авангардом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Боба Хартли.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Действующий победитель Кубка Гагарина открыл счёт на 16-й минуте стараниями Роба Клинкхаммера. Омская команда довольно быстро восстановила паритет благодаря результативному броску Дениса Зернова в большинстве. Гости вышли вперёд — в концовке второго игрового отрезка Зернов оформил дубль. «Ястребы» укрепили преимущество в начале третьей двадцатиминутки усилиями Кирилла Семёнова, отличившегося в меньшинстве, а чуть позже ворота хозяев поразил Семён Кошелев.

«Авангард» повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртая игра серии состоится в Казани 3 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
01 марта 2019, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
1 : 4
1:1, 0:1, 0:2
Авангард
Омск
1:0 – Клинкхаммер (Глухов) – 15:59 (5x5), 1:1 – Зернов (Емелин, Стольберг) – 19:19 (5x4), 1:2 – Зернов (Бек) – 35:16 (5x5), 1:3 – Семёнов (Михеев) – 41:38 (4x5), 1:4 – Кошелев (Семёнов) – 46:55 (5x5)
«Ак Барс» подвёл травмированный вратарь. В Казани быстро нашли виноватого
В казанском клубе нашли крайнего. Но Гарипов и сам виноват.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент