Гавриков — о травме Даугавиньша: смотрелось это на льду не очень хорошо

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал результат третьего матча серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (5:2).



«Игра спецбригад в плей-офф будет многое решать. Мы уже видим, что это приносит плоды и решает исход игр. От этого нужно отталкиваться. Накал, конечно, сумасшедший, борьбы было много.



Прежде всего хочется пожелать здоровья Даугавиньшу. Здоровья, здоровья и здоровья. Смотрелось это на льду не очень хорошо, если честно. Он же не от вратаря отлетел. Скорее всего, был контакт с бортом. Но это неважно, разбираться даже не хочется – только пожелать здоровья.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Придерживаемся своего плана на игру, стараемся не смотреть на соперника, а отталкиваться от себя. Как я уже заметил, спецбригады решают в плей-офф матчи и серии. Это всё очень важно, и Хелльберг неплохо вошёл в игру», — приводит слова Гаврикова официальный сайт СКА.