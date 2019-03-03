Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» обыграл «Салават» в овертайме и сравнял счёт в серии

«Металлург» обыграл «Салават» в овертайме и сравнял счёт в серии
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» встречался с «Металлургом» в четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Уфе и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Йозефа Яндача. Счёт в серии стал равным — 2-2.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Гости открыли счёт во втором игровом отрезке благодаря Деннису Расмуссену, ему ассистировали Евгений Тимкин и Максим Матушкин. Подопечные Николая Цулыгина восстановили паритет за пять минут до сирены об окончании третьего периода стараниями Владимира Жаркова. Арбитры долго просматривали эпизод с заброшенной шайбой, но нарушения не зафиксировали. Основное время встречи закончилось вничью, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу гостям принёс гол Мэтта Эллисона.

Пятый матч пройдёт в Магнитогорске 5 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
03 марта 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Расмуссен (Тимкин, Матушкин) – 24:49 (5x5), 1:1 – Жарков (Кугрышев, Кадейкин) – 54:35 (5x5), 1:2 – Эллисон (Мозякин, Антипин) – 67:58 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент