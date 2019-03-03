«Металлург» обыграл «Салават» в овертайме и сравнял счёт в серии

«Салават Юлаев» встречался с «Металлургом» в четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Уфе и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Йозефа Яндача. Счёт в серии стал равным — 2-2.



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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Гости открыли счёт во втором игровом отрезке благодаря Деннису Расмуссену, ему ассистировали Евгений Тимкин и Максим Матушкин. Подопечные Николая Цулыгина восстановили паритет за пять минут до сирены об окончании третьего периода стараниями Владимира Жаркова. Арбитры долго просматривали эпизод с заброшенной шайбой, но нарушения не зафиксировали. Основное время встречи закончилось вничью, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу гостям принёс гол Мэтта Эллисона.



Пятый матч пройдёт в Магнитогорске 5 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.