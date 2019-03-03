Ткачёв: очень сложно принять то, что произошло в серии с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв оценил игру команды в серии первого раунда плей-офф с «Авангардом» (0-4).



«После чемпионского года очень сложно принять то, что сейчас произошло. Тем не менее соперника хочется поздравить с победой, они очень достойно играли, были лучше. Значит, не просто так прошли дальше. С нашей стороны — много моментов, которые можно было поправить, много моментов просто не допустить, начиная с элементарных ошибок и заканчивая всем остальным.



Люди, которые смотрят хоккей, говорят, что эта серия была самая быстрая, самая активная, был очень хороший хоккей, очень скоростной. Мы не уступали в скорости, просто соперник забил один-два гола, они поймали кураж, уверенность в начале серии. Это, наверное, сказалось на следующих играх.



Не будем обсуждать удаления, которые были сегодня, в серии. Но в течение сезона помимо всего, что происходит вне команды, очень много мы удалялись. Не бывает такого, что мы в один момент — раз! — и перестали удаляться. Надо было поправлять это раньше. К сожалению, это был один из ключевых моментов, который мы не поправили.



Мы вылетели в первом раунде — конечно, сезон неудачный. Пока не владею никакой информацией по поводу своей дальнейшей судьбы. Мы закончили игровой сезон. Что будет дальше, пока не знаю», — приводит слова Ткачёва пресс-служба «Ак Барса».

Так «Ак Барс» ещё никогда не выносили. В КХЛ будет новый чемпион Сергей Шумаков растерзал казанцев, которые впервые в истории КХЛ проиграли в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 0-4.