Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги дня НХЛ для россиян: победный буллит Овечкина, «+4» Проворова

Итоги дня НХЛ для россиян: победный буллит Овечкина, «+4» Проворова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 14 представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал показатель полезности «-1», нанёс шесть бросков и оформил победный буллит в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б), нападающий Евгений Кузнецов выиграл 47% выбрасываний, защитник Дмитрий Орлов закончил встречу с показателем полезности «-2». Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев отразил 37 бросков из 39, нападающий Павел Бучневич отметился голом. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал показатель полезности «+4» в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25 в матче с «Виннипег Джетс» (2:5), нападающий Артемий Панарин отдал две голевые передачи и закончил игру с «-2».

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»37 из 3994,9%2:3 Б
Бобровский«Коламбус»21 из 2584%2:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-10611-23.35
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00020041%21:50
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-20230-22.31
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0-10210-16.54
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000010-19.47
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+40212-23.46
Голдобин (н)«Ванкувер»0+002120-14.53
Задоров (з)«Колорадо»0+000041-18.28
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10100-15.52
Панарин (н)«Коламбус»0+2-20600-18.23
Куликов (з)«Виннипег»0+1+117100-11.01
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-2030157%18.04
Безумный гол Овечкина. Не надо бросать в него клюшку — это всё равно не спасает
Тот странный случай, когда шайбы в воротах нет, а гол — есть.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент