Итоги дня НХЛ для россиян: победный буллит Овечкина, «+4» Проворова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 14 представителей России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал показатель полезности «-1», нанёс шесть бросков и оформил победный буллит в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б), нападающий Евгений Кузнецов выиграл 47% выбрасываний, защитник Дмитрий Орлов закончил встречу с показателем полезности «-2». Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев отразил 37 бросков из 39, нападающий Павел Бучневич отметился голом. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал показатель полезности «+4» в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25 в матче с «Виннипег Джетс» (2:5), нападающий Артемий Панарин отдал две голевые передачи и закончил игру с «-2».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|37 из 39
|94,9%
|2:3 Б
|Бобровский
|«Коламбус»
|21 из 25
|84%
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|6
|1
|1
|-
|23.35
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|41%
|21:50
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|2
|3
|0
|-
|22.31
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|16.54
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|19.47
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+4
|0
|2
|1
|2
|-
|23.46
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|2
|1
|2
|0
|-
|14.53
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|1
|-
|18.28
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|15.52
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+2
|-2
|0
|6
|0
|0
|-
|18.23
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|+1
|17
|1
|0
|0
|-
|11.01
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-2
|0
|3
|0
|1
|57%
|18.04