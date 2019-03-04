Форвард «Ак Барса» Азеведу выписан из больницы, избежав сотрясения мозга

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу выписан из городской клинической больницы Казани, куда его доставили после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Авангардом» (2:3).



Форвард казанской команды ушёл в раздевалку после того, как шайба попала ему в лицо в результате броска нападающего «Ак Барса» Иржи Секача. Азеведу покинул лёд самостоятельно, но его лицо было залито кровью.



После проведения полной диагностики врачи не обнаружили у игрока симптомов сотрясения мозга или иных тяжёлых последствий, требующих оперативного вмешательства. Вечером 3 марта, после наложения швов, Азеведу был выписан из больницы.



В настоящее время состояние нападающего «Ак Барса» оценивается как удовлетворительное, хоккеист находится дома со своей семьёй и проходит курс восстановления. Медицинский штаб клуба сделает всё возможное для его скорейшего выздоровления.

«Ак Барсу» нужен новый герой. Билялетдинов потерял хватку и просто устал После такого провала в плей-офф «Ак Барсу» необходима серьёзная встряска.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.