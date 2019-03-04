КХЛ разъяснила, почему был засчитан гол СКА в овертайме

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала объяснение, почему был засчитан решающий гол Давида Рундблада в матче «Спартак» — СКА (2:3 ОТ). Лига рассказала, почему не было офсайда.



Напомним, взятию ворот предшествовал и другой спорный эпизод. Во время позиционной атаки питерцев форвард СКА Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых Ярослава Дыбленко. Судьи оставили этот момент без внимания, атака СКА продолжилась и привела к победному голу гостей.



Отметим, хоккеисты «Спартака» во главе с голкипером Юлиусом Гудачеком после окончания игры активно спорили с арбитрами по данному эпизоду.

Перед решающим голом СКА судьи могли пропустить нарушение правил

«Судьи? 300 тыс. и поговорим». Почему игроки «Спартака» были в бешенстве Дело даже не в спорном офсайде, а в моменте, когда Коскиранта выбил клюшку из рук спартаковца перед решающим голом.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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