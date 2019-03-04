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КХЛ разъяснила, почему был засчитан гол СКА в овертайме

КХЛ разъяснила, почему был засчитан гол СКА в овертайме
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала объяснение, почему был засчитан решающий гол Давида Рундблада в матче «Спартак» — СКА (2:3 ОТ). Лига рассказала, почему не было офсайда.

Напомним, взятию ворот предшествовал и другой спорный эпизод. Во время позиционной атаки питерцев форвард СКА Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых Ярослава Дыбленко. Судьи оставили этот момент без внимания, атака СКА продолжилась и привела к победному голу гостей.

Отметим, хоккеисты «Спартака» во главе с голкипером Юлиусом Гудачеком после окончания игры активно спорили с арбитрами по данному эпизоду.

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Дело даже не в спорном офсайде, а в моменте, когда Коскиранта выбил клюшку из рук спартаковца перед решающим голом.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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