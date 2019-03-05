Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» на пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют команды в социальных сетях. Счёт в серии равный — 2-2. Пятая игра противостояния состоится сегодня, 5 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Металлург»:
Загидулин (Кошечкин);
Бирюков — Береглазов, Кулёмин — Расмуссен — Пакаринен;
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Булирж;
Матушкин — Зайцев, Дорофеев — Шор — Любимов;
Дронов — Рылов, Платонов — Неколенко — Тимкин.
«Салават»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.
«Металлург» — «Салават»: в воротах хозяев сыграет Загидулин