«Металлург» — «Салават»: в воротах хозяев сыграет Загидулин

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» на пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют команды в социальных сетях. Счёт в серии равный — 2-2. Пятая игра противостояния состоится сегодня, 5 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Металлург»:



Загидулин (Кошечкин);

Бирюков — Береглазов, Кулёмин — Расмуссен — Пакаринен;

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Булирж;

Матушкин — Зайцев, Дорофеев — Шор — Любимов;

Дронов — Рылов, Платонов — Неколенко — Тимкин.



«Салават»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.





Кто победит в пятом матче серии «Металлург» — «Салават Юлаев»?