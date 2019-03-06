Ничушкин больше двух месяцев не набирает очков, безголевая серия в НХЛ — 63 игры

«Даллас Старз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Рейнджерс» пятым кряду.

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 14 минут 14 секунд и снова не смог отличиться. Для форварда «Старз» этот матч стал 47-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 63 матчей.



В 47 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-6» и среднем игровом времени 12 минут 15 секунд. В 2019 году в активе российского форварда лишь две результативные передачи в 17 матчах. В последний раз Валерий отмечался результативным действием 3 января в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4). Серия без набранных очков насчитывает 15 игр.