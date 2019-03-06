Пашков: для «Спартака» важен эмоциональный всплеск, без него СКА не обыграть

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о серии первого раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Спартаком» (2-2).

«Не думаю, что скандал сильно отразится на «Спартаке». Если москвичей сильно обидели, то у команды добавится мотивации и злости. Спартаковцы выглядят хорошо, сражаются в каждой игре, здорово играют на выезде. Конечно, равными шансы не назовёшь. СКА по статистике выглядит лучше, но в боевитости и борьбе москвичи ни в чём не уступают именитому оппоненту. Для «Спартака» важен эмоциональный всплеск. На него и делается расчёт. Без этого СКА не обыграть, в «Спартаке» это понимают», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Команды обменялись двумя победами на чужом льду. Первые матчи самой яркой серии плей-офф остались за «Спартаком» (2:0, 3:2). В Москве СКА взял реванш (5:2, 3:2 ОТ).

Кто победит в пятом матче серии СКА — «Спартак»?