Кулаков и Оленин — главные арбитры пятого матча серии плей-офф СКА — «Спартак»

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ СКА — «Спартак». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Главные арбитры — Сергей Кулаков и Константин Оленин, лайнсмены — Глеб Лазарев и Александр Чернышёв. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2.



После четвёртой игры спартаковцы атаковали судей, обращая внимания на то, что перед голом Давида Рундблада Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек активнее всех возмущался решением главных арбитров, в итоге вызвав ответную реакцию одного из судей матча Николая Акузовского. 35-летний арбитр в жёсткой форме попросил словацкого вратаря покинуть судейскую зону.

Вратарь «Спартака» орал и бил клюшкой по стене во время интервью тренера СКА