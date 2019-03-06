Кадейкин — об игре против звена Мозякина: они что-то меняют, а мы подстраиваемся

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился мнением о серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (3-2).



«Победа в пятом матче — один из ключевых моментов. Счёт в серии становится 3-2, и в дальнейшем любая победа может вывести тебя в следующий раунд. Что касается победного гола, то мне удалось перехватить шайбу, выкатился к воротам, хотел бросать, но увидел Вову Ткачёва, который вышел со смены, и отдал ему. Если честно, думал, что он сразу будет бросать, потому что на нервах поиграл, когда начал обыгрывать.



Не хотелось бы комментировать мнение экспертов. Четвёртую игру просто не хочется вспоминать. Поезд несётся вперёд. И мы о ней уже не думаем. Мы смотрим на свои ошибки и готовимся к следующим играм.



Игра звена Мозякина и Эллисона меняется. Мэтт забил во второй игре подряд, но пусть дальше эксперты разбирают, как он забил. Уральцы что-то меняют, а мы под это подстраиваемся», — приводит слова Кадейкина «Горобзор».

InStat: сравнение троек Эллисона и Кадейкина в серии «Металлург» — «Салават»