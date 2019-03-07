Пулккинен — о суперсерии: моё мнение ничего не решало, от нас ничего не зависело

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен признался, что так и не понял, зачем была нужна суперсерия со сборной белорусской Экстралиги.

«Ничего подобного в карьере раньше не было. Странное впечатление. Я особо не мог играть, сложно было даже кататься. Но от нас, хоккеистов, ничего не зависело. Руководители команды захотели провести эти матчи — и мы вышли на лёд. Это не КХЛ… Но моё мнение ничего не решало. Не имело значения, что вообще говорят игроки. Я и близко не был готов на сто процентов, но в клубе хотели, чтобы помог команде. В итоге всё равно провёл на льду мало времени.

Это была идея Лукашенко? Серьёзно? Честно говоря, мне об этом ничего не известно. Может, сказались трудности перевода, но подоплёка матчей оставалась непонятной. Нам просто сказали, что играем до двух побед. Порадовало, что на трибунах собралось много зрителей. Я так понимаю, вход сделали свободным, поэтому все три раза был аншлаг. Для болельщиков такие матчи — хорошо: больше хоккея. Ведь встречались, по сути, две минские команды", — цитирует Пулккинена официальный сайт клуба.

Лукашенко: кто выиграет серию между «Динамо» и сборной Экстралиги, будет в КХЛ