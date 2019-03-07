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«Динамо» одержало победу в матче с «Йокеритом» и выиграло серию со счётом 4-2

«Динамо» одержало победу в матче с «Йокеритом» и выиграло серию со счётом 4-2
Хоккей / КХЛ

«Динамо» обыграло «Йокерит» со счётом 6:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Благодаря этой победе бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в полуфинал Западной конференции.

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Исход матча был решён в первом игровом отрезке, в ходе которого в ворота финского клуба влетели пять шайб. Счёт открыл Михал Чайковски, затем Владимир Брюквин реализовал большинство, после чего отличились Владислав Ефремов и Егор Зайцев. Точку в периоде поставил Даниил Тарасов, отметившийся голом в большинстве. Во втором периоде Дмитрий Кагарлицкий забросил шестую шайбу в ворота «шутов», на что они ответили голами Никласа Йенсена и Марко Анттилы.

Во втором раунде плей-офф «Динамо» сыграет либо с ЦСКА, либо с «Локомотивом».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
07 марта 2019, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
6 : 2
5:0, 1:1, 0:1
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Чайковски (Шипачёв) – 06:18 (5x5), 2:0 – Брюквин (Закриссон, Индрашис) – 08:48 (5x4), 3:0 – Ефремов (Игумнов, Муранов) – 10:12 (5x5), 4:0 – Зайцев (Кагарлицкий) – 12:42 (4x4), 5:0 – Тарасов (Закриссон, Шипачёв) – 17:23 (5x4), 6:0 – Кагарлицкий (Индрашис) – 26:04 (5x4), 6:1 – Йенсен (Йенсен) – 39:03 (5x5), 6:2 – Анттила (Йенсен) – 43:49 (5x5)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

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