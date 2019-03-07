«Динамо» одержало победу в матче с «Йокеритом» и выиграло серию со счётом 4-2

«Динамо» обыграло «Йокерит» со счётом 6:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Благодаря этой победе бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в полуфинал Западной конференции.



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Исход матча был решён в первом игровом отрезке, в ходе которого в ворота финского клуба влетели пять шайб. Счёт открыл Михал Чайковски, затем Владимир Брюквин реализовал большинство, после чего отличились Владислав Ефремов и Егор Зайцев. Точку в периоде поставил Даниил Тарасов, отметившийся голом в большинстве. Во втором периоде Дмитрий Кагарлицкий забросил шестую шайбу в ворота «шутов», на что они ответили голами Никласа Йенсена и Марко Анттилы.



Во втором раунде плей-офф «Динамо» сыграет либо с ЦСКА, либо с «Локомотивом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.