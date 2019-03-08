Радулов: все мы люди. Я просто проспал и немного опоздал

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов после хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:0) поделился эмоциями от победы и прокомментировал опоздание на тренировку перед игрой с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Всегда приятно прийти в норму и сыграть такой матч. Как я уже многократно говорил, нужно просто делать те маленькие мелочи, которые помогают команде победить. Конечно, забивать голы приятно. Но самое главное, что мы смогли получить два очка. И здорово, что Бишоп отыграл на ноль. Он был великолепен, бился для нас. Меньшинство сегодня отработало здорово, так что давайте просто продолжим в том же духе.

Что произошло перед матчем с «Рейнджерс»? Все мы люди. Я просто проспал и немного опоздал ко времени, к которому должен был быть на стадионе. Правила есть правила, они одинаковы для всех. Я оставил эту ситуацию в прошлом. Я справлюсь с этим, у меня всё в порядке», — сказал Радулов.