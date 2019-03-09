Клуб «Тампа-Бэй» первым обеспечил себе место в плей-офф Кубка Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» первым оформил себе участие в плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли 2019 года. Это произошло после победы «Анахайм Дакс» над «Монреаль Канадиенс» (8:2).

«Они достойны Кубка Стэнли». Эксперт из Тампы – о лучшей команде сезона НХЛ Интервью с обозревателем The Athletic Джо Смитом. Этот человек знает о «Тампа-Бэй» всё.

Просто звери. «Тампа» повторила рекорд великого «Детройта» 50 побед в 66 матчах. Тогда за «Ред Уингз» играла «Русская пятёрка», Айзерман, Лидстрём и Коффи.

«Тампа-Бэй» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 106 очков после 68 матчей. Идущий вторым на Востоке «Бостон» отстаёт на 15 баллов. Западную конференцию возглавляет клуб «Калгари Флэймз», на счету которого 89 очков после 68 встреч.



Напомним, в основном составе «молний» выступают три российских хоккеиста — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19