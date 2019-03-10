Чистяков — о 10:0 в игре с США: настраивали девчонок на серьёзную борьбу

Главный тренер женской студенческой сборной России Алексей Чистяков поделился впечатлениями от победы над США (10:0) в полуфинале Универсиады.



«Сегодня мы показали неплохую результативную игру. Настраивали девчонок на серьёзную борьбу, потому что полуфинал и финал – это совсем другие матчи и по накалу страстей, и по содержанию игры по сравнению с групповыми встречами, цена ошибки здесь очень велика. Не буду выделять кого-то персонально, потому что сегодня на льду была команда. Именно команда, которая очень хотела победить и добилась этой победы.



Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку, будем готовиться завтрашнему финалу против сборной Канады. Утром у нас будет зарядка и разбор предыдущей игры с ними. Хочется показать достойную игру и победить», — цитирует Чистякова официальный сайт ФХР.

Универсиада: женская сборная России разгромила США со счётом 10:0 в полуфинале