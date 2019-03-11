Чистяков: получился достойный финал Универсиады, соперник сражался, как мог

Главный тренер женской студенческой сборной Алексей Чистяков поделился впечатлениями от победы над Канадой в финале Универсиады (2:0).



«Это был очень тяжелый финал, достойная игра, соперник сражался как мог. Наши девчонки волновались, не все получилось, особенно сначала. В первом периоде преимущество было на нашей стороне, мы нанесли 20 бросков, но не забили ни одной шайбы, очень прилично сыграл вратарь канадцев. Во втором эмоции уже перехлёстывали, пошли нелепые ошибки, но наш вратарь Надя Морозова молодец, выручила. В третьем мы внесли корректировки в игру и дожали соперниц



Перед матчем мы разбирали игру соперника, искали противоядие и поняли, что канадок надо ловить на быстрых контратаках. Разбирали, как надо играть в большинстве. Мы сразу настраивали девчонок на серьезную игру, после группового этапа сборная Канады очень преобразилась, добавила во многих компонентах. Я считаю, что получился достойный финал», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

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