Беруби — о травме Тарасенко: это плохо для «Сент-Луиса» и Владимира

Главный тренер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Крэйг Беруби прокомментировал повреждение российского нападающего Владимира Тарасенко. Форвард пропустит около 10 дней.



«Безусловно, это плохо для команды и для Владимира. Он выздоровеет и вернётся в строй, когда настанет время. В нашем составе есть парни, которые смогут достойно сыграть. С травмой ничего не поделаешь. Мы просто должны дальше продолжать работать», — приводит слова специалиста официальный «твиттер» команды.



Тарасенко занимает первое место в команде среди снайперов (28 голов) и второе по очкам (58) после Райана O'Райлли (66). Всего в лиге форвард провёл 487 матчей, в которых набрал 408 баллов – 206 голов и 202 результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+74» и 145 минут штрафа.



«Сент-Луис» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков.



Тарасенко пропустит 10 дней из-за травмы верхней части тела