«Чикаго» забросил 7 шайб «Аризоне», Анисимов отметился результативной передачей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома разгромил «Аризону Койотс» — 7:1. Гости первыми открыли счёт, но затем пропустили семь шайб подряд.

Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Брендан Перлини, оформивший хет-трик. Также по заброшенной шайбе на счету Брэндона Саада, Криса Куница, Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза, реализовавшего буллит. У гостей отличился Рихард Паник.

На счету российского нападающего «Чикаго» Артёма Анисимова результативная передача, показатель полезности «+1», 2 силовых приёма и 22% выигранных вбрасываний за 12.18 на льду.

«Чикаго» одержал третью победу кряду и закрепился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Аризона» (73) впервые уступила за три матча. Она – девятая.