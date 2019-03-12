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«Чикаго» забросил 7 шайб «Аризоне», Анисимов отметился результативной передачей

«Чикаго» забросил 7 шайб «Аризоне», Анисимов отметился результативной передачей
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома разгромил «Аризону Койотс» — 7:1. Гости первыми открыли счёт, но затем пропустили семь шайб подряд.

Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Брендан Перлини, оформивший хет-трик. Также по заброшенной шайбе на счету Брэндона Саада, Криса Куница, Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза, реализовавшего буллит. У гостей отличился Рихард Паник.

На счету российского нападающего «Чикаго» Артёма Анисимова результативная передача, показатель полезности «+1», 2 силовых приёма и 22% выигранных вбрасываний за 12.18 на льду.

«Чикаго» одержал третью победу кряду и закрепился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Аризона» (73) впервые уступила за три матча. Она – девятая.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2019, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
7 : 1
2:1, 4:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Паник (Дворак) – 04:27 (5x5), 1:1 – Перлини (Сибрук, Дебринкэт) – 06:38 (5x5), 2:1 – Саад (Тэйвз, Густафссон) – 08:09 (5x5), 3:1 – Перлини (Строум, Кагун) – 23:16 (5x5), 4:1 – Куниц (Кемпф, Крюгер) – 26:26 (5x5), 5:1 – Кейн (Анисимов, Кагун) – 28:50 (5x5), 6:1 – Тэйвз – 34:08 (бул), 7:1 – Перлини (Дебринкэт, Мёрфи) – 59:56 (5x5)
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